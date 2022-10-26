Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении
Мир
Мексика выступила против исключения России из международных организаций
Общество
Мэр Донецка исключил влияние ударов ВСУ на ситуацию на линии соприкосновения
Туризм
Внутренний и международный перелет могут объединить в одном туре
Мир
Улицы Баку затопило из-за прорыва магистрального водопровода
Общество
Минцифры РФ возобновило аккредитацию IT-компаний
Общество
Депутат заявила об освобождении отцов детей-инвалидов от частичной мобилизации
Мир
Поверенный в делах КНР заявил о высоком уровне политдоверия между Москвой и Пекином
Общество
Аппарат детского омбудсмена за год получил более 11 тыс. обращений
Авто
Из водительского удостоверения могут убрать штрихкод
Армия
Стремоусов развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области
Культура
В бывшем хлебозаводе на Пресне откроется музей
Сюжет:

Стремоусов заявил об использовании ВСУ жителей Херсона для нанесения ударов

Стремоусов: ВСУ использовали жителей Херсона для корректировки ударов по мирным гражданам
0
Фото: ТАСС
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики используют жителей Херсона для корректировок ударов по городу и гражданским. Об этом 26 октября заявил в Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Укронацисты в Херсоне используют местных жителей для корректировок ударов по мирным жителям», — отметил он.

По словам Стремоусова, подросток снимал видео с последствиями обстрела Херсона американскими ракетами HIMARS и отправлял в один из Telegram-каналов.

«Оказалось, что он 2005 года рождения — сейчас ему всего лишь 17 лет», — подчеркнул он.

Как добавил чиновник, украинские боевики действуют по классической схеме, оболванивая молодежь.

Несовершеннолетнего обнаружили благодаря бдительным гражданам, которые сообщили силовикам. В настоящее время молодой человек обезврежен.

Ранее в среду Стремоусов заверил, что Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут. До этого он информировал, что у ВСУ нет шансов продавить линию обороны в регионе, пишет «Газета.Ru».

24 октября заместитель губернатора региона отметил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении по 200 человек. Стремоусов также указал на падение морального духа украинских военнослужащих и большие потери в технике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022