Украинские боевики используют жителей Херсона для корректировок ударов по городу и гражданским. Об этом 26 октября заявил в Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты в Херсоне используют местных жителей для корректировок ударов по мирным жителям», — отметил он.

По словам Стремоусова, подросток снимал видео с последствиями обстрела Херсона американскими ракетами HIMARS и отправлял в один из Telegram-каналов.

«Оказалось, что он 2005 года рождения — сейчас ему всего лишь 17 лет», — подчеркнул он.

Как добавил чиновник, украинские боевики действуют по классической схеме, оболванивая молодежь.

Несовершеннолетнего обнаружили благодаря бдительным гражданам, которые сообщили силовикам. В настоящее время молодой человек обезврежен.

Ранее в среду Стремоусов заверил, что Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут. До этого он информировал, что у ВСУ нет шансов продавить линию обороны в регионе, пишет «Газета.Ru».

24 октября заместитель губернатора региона отметил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении по 200 человек. Стремоусов также указал на падение морального духа украинских военнослужащих и большие потери в технике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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