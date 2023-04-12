СМИ сообщили о гибели двух американских наемников на Украине

На Украине погибли два американских наемника. Об этом 12 апреля сообщает The Daily Beast со ссылкой на Госдепартамент США.

Сообщается, что два американских добровольца были недавно убиты во время СВО. Государственный департамент заявил, что поддерживает связь с семьями погибших, однако не назвал их имен. Как отмечает издание, в этот же день стало известно, что погиб американский наемник Эдвард Уолтер Уилтон. Информацию подтвердил его родственник.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы на связи с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить», — передает заявление Госдепартамента издание.

The Daily Beast со ссылкой на американскую коммерческую краудфандинговую платформу GoFundMe сообщает, что вторым погибшим оказался ветеран морской пехоты Грейди Курпаси. Запись на сайте площадки была создана от имени его семьи.

«Грэйди отправился обучать солдат, но из-за напряженности и потребности в опытных командирах Грейди в конечном итоге повел отряд в бой и погиб в бою», — отмечается на странице сбора средств.

Ранее, 24 февраля радиостанция Wisconsin Public Radio (WPR) сообщила, что на Украине погиб бывший американский военный, который ранее служил в Афганистане. Отмечалось, что 28-летнего Эндрю Питерса не стало еще 16 февраля.

До этого, 17 января, сообщалось, что посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии из-за вышедшего на белорусском ТВ сюжета, повествующего о том, что украинские дипмиссии вербуют людей из разных стран для участия в боевых действиях на стороне Киева в качестве наемников. Там отмечалось, что один из завербованных был задержан в Минске. В столицу республики он был направлен из посольства Украины в Тбилиси.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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