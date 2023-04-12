Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Мир
Песков заявил об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ
Мир
Трамп потребовал у суда взыскать со своего бывшего юриста Коэна $500 млн
Мир
Дефицит бюджета США в марте превысил прогноз и составил $378 млрд
Наука и техника
Путин одобрил идеи по созданию Российской орбитальной станции
Мир
В секретных документах Пентагона реальные потери ВСУ оценили более чем в 124 тыс.
Мир
МИД рекомендовал россиянам проявлять осторожность в недружественных странах
Культура
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Мир
Экс-разведчик США назвал Зеленского угрозой для всего мира
Политика
МИД рассматривает вопрос посещения американскими дипломатами задержанного Гершковича
Мир
Daily Mail указала на дипломатический промах оттолкнувшего Сунака Байдена
Мир
СМИ сообщили о гибели двух американских наемников на Украине
Мир
В США преступник угнал машину с младенцем в салоне
Сюжет:

СМИ сообщили о гибели двух американских наемников на Украине

The Daily Beast: на Украине убили двух американских наемников
0
Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине погибли два американских наемника. Об этом 12 апреля сообщает The Daily Beast со ссылкой на Госдепартамент США.

Сообщается, что два американских добровольца были недавно убиты во время СВО. Государственный департамент заявил, что поддерживает связь с семьями погибших, однако не назвал их имен. Как отмечает издание, в этот же день стало известно, что погиб американский наемник Эдвард Уолтер Уилтон. Информацию подтвердил его родственник.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы на связи с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить», — передает заявление Госдепартамента издание.

The Daily Beast со ссылкой на американскую коммерческую краудфандинговую платформу GoFundMe сообщает, что вторым погибшим оказался ветеран морской пехоты Грейди Курпаси. Запись на сайте площадки была создана от имени его семьи.

«Грэйди отправился обучать солдат, но из-за напряженности и потребности в опытных командирах Грейди в конечном итоге повел отряд в бой и погиб в бою», — отмечается на странице сбора средств.

Солдаты неудачи: как российская армия уничтожила более 300 наемников
Вооруженные силы разгромили базы иностранцев в ДНР и Харьковской области

Ранее, 24 февраля радиостанция Wisconsin Public Radio (WPR) сообщила, что на Украине погиб бывший американский военный, который ранее служил в Афганистане. Отмечалось, что 28-летнего Эндрю Питерса не стало еще 16 февраля.

До этого, 17 января, сообщалось, что посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии из-за вышедшего на белорусском ТВ сюжета, повествующего о том, что украинские дипмиссии вербуют людей из разных стран для участия в боевых действиях на стороне Киева в качестве наемников. Там отмечалось, что один из завербованных был задержан в Минске. В столицу республики он был направлен из посольства Украины в Тбилиси.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023