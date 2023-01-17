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Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ о наемниках для ВСУ

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии из-за вышедшего на белорусском ТВ сюжета, повествующего о том, что украинские дипмиссии вербуют людей из разных стран для участия в боевых действиях на стороне Киева в качестве наемников. Об этом сообщил 17 января украинский посол Игорь Кизим.

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«Автор [сюжета] утверждает, что посольство [Украины] якобы является «вербовочным центром» для отправки наемников на Украину. <...> Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Белоруссии», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).

По его словам, этот новостной выпуск основан на лжи, манипуляции, лицемерии и фантазии журналиста.

Сюжет на эту тему вышел в эфире телеканала «Беларусь 1» 16 января. Там отмечалось, что один из завербованных был задержан в Минске. В столицу республики он был направлен из посольства Украины в Тбилиси. Там задержанный должен был получить дальнейшие указания от Кизимы и вступить в «грузинский легион» для участия в боевых действиях на Украине.

Ранее во вторник командир российской группы «Викинг» рассказал, что на Украине исчерпываются мобилизационные ресурсы, в связи с чем дефицит военнослужащих компенсируется большим наплывом иностранных наемников.

12 января стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому иностранные граждане имеют право служить в вооруженных силах страны и нацгвардии.

Еще в декабре прошлого года офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации воюют наемники более чем из 30 стран. По его словам, присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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