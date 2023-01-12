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Рада приняла разрешающий иностранцам служить в ВСУ и Нацгвардии закон

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. Richard Mekkri
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Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому иностранные граждане имеют право служить в Вооруженных силах страны (ВСУ) и Нацгвардии. Об этом 12 января сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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«Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация. — Ред.), — сообщил он.

По словам парламентария, за законопроект высказались 321 из 450 депутатов рады. Гончаренко также подчеркнул, что с самого начала российской специальной военной операции на территорию Украины прибывают иностранцы для того, чтобы принять участие в конфликте. Однако, как отметил депутат, статус ряда из них не был никак регламентирован украинским законодательством.

По словам Гончаренко, принятый радой закон изменил их положение, легализовав нахождение на территории Украины иностранцев, решивших вступить в «Азов» и подобные ему формирования.

Ранее, 5 января, подполковник 1-го армейского корпуса Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил о том, что множество бойцов спецподразделений западных стран прибывает в зону проведения спецоперации на Украине слаженными группами под видом наемников.

До этого, 26 декабря, офицер 2-го армейского корпуса НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

В апреле 2022 года, Рада приняла закон, позволяющий иностранцам работать в национальной разведке и служить в ВСУ по контракту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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