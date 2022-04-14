Рада разрешила иностранцам работать в украинской разведке

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий иностранцам работать в национальной разведке и служить в национальных войсках. Об этом сообщил 14 апреля депутат парламента Алексей Гончаренко.

«Приняли закон, который позволяет работать в разведке иностранцам и от трех до пяти лет разрешается служить в ВСУ», — написал он в Telegram.

12 апреля специальный комитет по разведке сената конгресса США обратился к главе нацразведки Эврил Хейнс с просьбой наладить информационный обмен с украинскими военнослужащими. Так, республиканцы настаивали на том, чтобы администрация президента США Джо Байдена делилась с Украиной дополнительными разведданными не только о Донбассе, но и о Крыме. В свою очередь, представители национальной разведки заверили, что обеспечивают Киев всеми необходимыми данными по целому ряду направлений.

​​​Ранее, 9 апреля, официальный представитель Пентагона подтвердил, что информация разведки США, передаваемая Украине, может быть использована Киевом для наступательных операций.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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