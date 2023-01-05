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В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников

В ДНР заявили о прибытии в зону СВО под видом наемников групп западных спецподразделений
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Множество бойцов спецподразделений западных стран прибывает в зону проведения спецоперации (СВО) на Украине слаженными группами под видом наемников. Об этом рассказал в четверг, 5 января, подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

«Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как «уволились» и приехали на Украину под личиной наемников», — сообщил ТАСС Баевский.

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Он уточнил, что между их прибытием и выходом на задание проходит совсем небольшой промежуток времени, как правило, не больше пары месяцев.

«За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно. То есть приезжают уже слаженные группы, подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях», — отметил Баевский.

До этого, 2 января, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили более 70 иностранных наемников в Харьковской области и ДНР.

26 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Ранее, 9 декабря, Марочко рассказывал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске. Он отметил, что Киев заманивает их туда обманом для компенсации потерь среди своих подразделений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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