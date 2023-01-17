На Украине исчерпываются мобилизационные ресурсы, в связи с чем дефицит военнослужащих компенсируется большим наплывом иностранных наемников. Об этом 17 января рассказал командир российской группы «Викинг».

По словам российского офицера, в кадровом составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось в резерве около полумиллиона человек.

«И поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных «сотрудников», которые в большинстве своем здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно. У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу», — цитирует командира «Викинга» «РИА Новости».

При этом если у российских бойцов есть своя мотивационная составляющая и они знают, за что сражаются, то граждане иностранных государств такой составляющей не имеют.

«Мы-то сражаемся за свое, за свою страну, у нас есть некий патриотизм. Мы понимаем, что, если мы не сделаем это сейчас, завтра эта беда придет в наши семьи... А там к каким им семьям что придет?» — задается вопросом российский военный.

Ранее в этот день командир группы «Викинг» Западного военного округа также рассказал, что украинская пропаганда выставляет российских военных откровенно глупыми, чтобы заманить как можно больше наемников. По его словам, иностранцы сильно удивляются, когда сталкиваются с действительностью на поле боя, например когда узнают, что у российских военных есть беспилотники и другая техника.

16 января газета The Times сообщила, что киевские власти поручили оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) иностранным наемникам из интернационального легиона — европейцам, канадцам и американцам, а также непрофессиональным военным, в результате чего всем им пришлось не воевать, а только держать отчаянную и всегда смертельную оборону.

Ранее, 12 января, разведка группы «Викинг» обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в ДНР, после чего бойцы группы нанесли по нему удар. Как рассказали военные, судя по радиоперехватам, некоторые иностранцы были поляками, так как на записях отчетливо слышалась возмущенная польская речь.

До этого, 26 декабря, офицер 2-го армейского корпуса НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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