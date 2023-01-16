Киевские власти поручили оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) иностранным наемникам и непрофессиональным военным. Об этом написала газета The Times в понедельник, 16 января.

По словам авторов материала, власти Украины рассчитывали, что ход боевых действий будут решать весенние наступления и контрнаступления и не пустили свои лучшие подразделения на защиту города.

«Результатом этого решения Киева стало зачастую отчаянная, почти всегда смертельная оборона со стороны добровольцев», — пишут авторы материала, называя «добровольцами» наемников из Интернационального легиона, а именно, европейцев, канадцев и американцев.

Однако, как отмечает издание, большую часть составляют украинцы, не являющиеся профессиональными военными и не имеющие необходимого боевого опыта. Так, по словам авторов статьи в недавнем боестолкновении недалеко от Артемовска с украинской стороны участвовали изготовитель саун и водитель-дальнобойщик, что закончилось неудачей.

После этого, говорится в материале, Киев стал отправляют «более опытных военных для укрепления обороны Артемовска».

Ранее в этот же день военнопленный украинский мобилизованный рассказал о гибели целой роты сослуживцев в Артемовске. По его словам, командование вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с иностранными наемниками относилось к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу, не берегли живую силу. Кроме того, собеседник информагентства рассказал, что он оказывал раненым сослуживцам медицинскую помощь.

В тот же день житель села Опытное Артемовского района Александр Щербин сообщил о намерении ВСУ уничтожить Артемовск в случае отступления из города.

За день до этого газета The Washington Post писала о том, что ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска. Киев сталкивается с непростым решением относительно того, сколько сил направить в город, так как Украина хотела бы в ближайшие месяцы начать контрнаступление, отметило издание.

Артемовск находится в северной части ДНР, в 70 км от Донецка, и в 25 км от границы с ЛНР. Город является важным транспортным узлом, отсюда идут дороги и железнодорожные пути в крупные города ДНР — Краматорск, Горловку и Славянск, а также в расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинских войск.