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Украинский мобилизованный рассказал о гибели роты ВСУ в Артемовске

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Военнопленный мобилизованный с Украины в понедельник, 16 января, рассказал о гибели целой роты сослуживцев в Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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«Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — высказался пленный в беседе с «РИА Новости».

Военный отметил, что командование Украины вместе с иностранными наемниками относилось к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу, не берегли живую силу. Кроме того, собеседник информагентства рассказал, что он оказывал раненым сослуживцам медицинскую помощь.

16 января житель села Опытное Артемовского района Александр Щербин сообщил о намерении ВСУ уничтожить Артемовск в случае отступления из города.

Днем ранее газета The Washington Post писала о том, что ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска. Киев сталкивается с непростым решением относительно того, сколько сил направить в город, так как Украина хотела бы в ближайшие месяцы начать контрнаступление, отметило издание.

13 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об освобождении Соледара. Он добавил, что установление полного контроля над Соледаром «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовска, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ».

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января обязался организовать для боевиков в Артемовске и Соледаре беспрерывное и оперативное получение боеприпасов. В то же время один из националистов, работающих в районе Соледара, на условиях анонимности рассказал CNN о том, что киевское руководство бросило радикалов, несмотря на раненых боевиков и отсутствие еды и воды.

В этот же день военнопленный Сергей рассказал «Известиям» о потерях в рядах украинской армии и о безразличии командования, которое «кидает» военных на поле боя. Мужчина сообщил, что на полигоне солдатам «всегда внушали, что десантники своих не бросают, каждый бьется до конца. По факту нас просто кинули. Кинули, трех убили, трое мы остались». Сергей также заявил о потерях в рядах ВСУ «изо дня в день», а украинское командование, отправляя военных на задание, использует угрозы.

Артемовск находится в северной части ДНР, в 70 км от Донецка, и в 25 км от границы с ЛНР. Город является важным транспортным узлом, отсюда идут дороги и железнодорожные пути в крупные города ДНР — Краматорск, Горловку и Славянск, а также в расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинских войск.

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