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Воевавший за Украину тайванец рассказал о тяжелом противостоянии с ВС РФ

Воевавший на стороне Киева тайванец рассказал, что ВС РФ дважды уничтожили его взвод
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Фото: Соцсети
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Уроженец Тайваня, принимавший участие в боях на стороне Киева, рассказал, как российские войска дважды разбивали его взвод. Об этом во вторник, 6 июня, написала газета Taiwan News.

Боевик действовал в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Несмотря на то, что подразделение не приближалось к самым горячим точкам конфликта, потери убитыми и ранеными после столкновения с ВС РФ достигали 50%.

Тайваньский военный отметил, что сам он чудом уцелел во время боевых действий. По его словам, не только сражения, но и условия службы в целом оказались чрезвычайно тяжелыми как физически, так и психологически.

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области
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Ранее, 30 мая, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших военных подразделений. Больше всего в таких подразделениях англоязычных и польскоговорящих наемников, но также присутствуют немцы, французы и испанцы.

Накануне газета The Washington Post обратила внимание, что в зоне проведения спецоперации (СВО) погибли 16 американских ветеранов военной служб.

25 мая сообщалось о росте числа иностранных наемников на херсонском направлении. Там их около 500 человек. Источник в российских силовых структурах отметил, что на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

СВО по защите мирного населения Донбасса президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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