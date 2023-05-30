В ЛНР сообщили о прибытии в Харьков подразделений иностранных наемников
Российской разведкой зафиксировано прибытие подразделений иностранных наемников. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев», — сказал он ТАСС.
Марочко уточнил, что больше всего в таких подразделениях англоязычных и польскоговорящих наемников, но также присутствуют немцы, французы и испанцы.
Ранее, 28 мая, в Минобороны РФ сообщили, что в Харьковской области российские силы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Также в этом регионе был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в рядах украинской армии.
Вместе с тем в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР) были сбиты три крылатые ракеты Storm Shadow, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS.
За день до этого российские силы минометным огнем уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. БПЛА отследил местоположение противника, а военнослужащие успешно выполнили свою боевую задачу, согласно координатам цели.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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