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Рогов заявил о «брошенных на убой» вместо наемников украинцах

Рогов сообщил, что в Запорожской области ВСУ «экономят наемников»
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Фото: REUTERS/Stringer
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Наемники не принимают участие в попытках прорыва российской обороны на запорожском направлении. Об этом в субботу, 24 июня, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если говорить о линии боевого соприкосновения, сейчас кидают на убой именно граждан Украины, а не иностранный легион. Да, они физически присутствуют в городе Запорожье и в Днепропетровске (название Днепра до 2016 года. — Ред.), но в атаку они не идут сейчас», — рассказал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент берегут подразделения наемников либо «они сами не горят желанием погибать».

Рогов отметил, что среди солдат ВСУ, участвующих в штурме российских позиций, большинство именно мобилизованные, многие из которых не хотят идти в атаку. Он добавил, что штурмовики стараются найти возможность перейти на мирную сторону, однако им препятствуют заградотряды на второй линии обороны, состоящие из боевиков радикальной террористической группировки «Азова» (запрещен в РФ) и «Кракена».

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21 июня президент России Владимир Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления.

Ранее, 13 июня, глава государства на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

В закрытой части общения с военкорами президент отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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