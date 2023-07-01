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Около 80 полицейских пострадали в ходе четвертой подряд ночи беспорядков во Франции

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Около 80 полицейских получили ранения в ночь на 1 июля во время беспорядков во Франции. Об этом сообщила в субботу газета The Guardian со ссылкой на МВД страны.

45 тыс. полицейских, в том числе спецназ, были привлечены для реагирования в четвертую ночь беспорядков во Франции. Особенно хаотичная ситуация наблюдалась в двух крупных городах — Марселе и Лионе. Там протестующие поджигали здания и транспортные средства, всего сообщается о 2560 пожарах на дорогах общего пользования. Кроме того, зафиксированы случаи мародерства.

Жандармерия арестовала по стране 994 человека. Несмотря на это, в МВД Франции отметили, что протесты были «менее интенсивными по сравнению с предыдущей ночью».

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Вечером 30 июня сообщалось, что несколько сотен человек собрались на площади Согласия, напротив здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

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