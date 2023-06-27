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Changan представил новый флагманский лифтбек Qiyuan A07

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Фото: Changan
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Китайский производитель Changan анонсировал в КНР флагманский лифтбек Qiyuan A07, сообщает 27 июня Autohome.

Qiyuan ― новый премиум-суббренд Changan. Дизайн автомобиля манифестирует желание создателей дистанцировать гибрид A07 от классического стиля линейки Changan, о чем говорят минималистичные сдержанные линии кузова и агрессивная светодиодная оптика.

Габариты лифтбека: 4905 мм ― длина, 1910 мм ― ширина и 1480 мм ― высота, а размер колесной базы составляет 2900 мм.

Автомобиль должен получить электромотор мощностью 258 л.с. в паре с полуторалитровым бензиновым силовым агрегатом, который выступает в качестве генератора для батареи.

Известно, что в будущем модельный ряд Qiyuan пополнится гибридами A05 и A06 ― это будут переработанные версии бензиновых Changan Lamore и Changan UNI-V.

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Комфортабельный пикап Changan Hunter Plus 26 июня поступил в продажу на российском рынке. Hunter Plus оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 233 л.с. (390 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а также адаптивным электроусилителем руля. Автомобиль обладает подключаемым полным приводом с раздаточной трансмиссией BorgWarner.

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