Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронеобъекта ВСУ вертолетом Ка-52
Происшествия
В результате ДТП в ХМАО пострадали два ребенка и трое взрослых
Мир
В Японии полностью прорыли туннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Происшествия
Жителя Приамурья задержали за госизмену
Общество
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Армия
Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском
Авто
В России стартовали продажи пикапа Changan Hunter Plus
Общество
Прокуратура поставила на контроль дело о нападении жителя Приморья на соседей
Общество
Собянин сообщил об отмене связанных с режимом КТО ограничений в Москве
Общество
Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста
Мир
Христианские ценности из Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
Мир
Пленный националист ВСУ рассказал о плохой подготовке боевиков в Литве
Общество
Режим КТО отменен в Москве и Подмосковье

В России стартовали продажи пикапа Changan Hunter Plus

0
Фото: Changan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комфортабельный пикап Changan Hunter Plus поступил в продажу на российском рынке, сообщает 26 июня пресс-служба бренда. Цены на автомобиль начинаются от 3 309 900 рублей.

Пикап представлен в двух комплектациях: Comfort и Luxe. Габариты автомобиля: длина ― 5350 мм, ширина ― 1980 мм, высота ― 1875 мм. Высота дорожного просвета составляет 225 мм, а углы въезда и съезда ― 28 и 26 градусов.

Пикап оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 233 л.с. (390 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а также адаптивным электроусилителем руля. Автомобиль обладает подключаемым полным приводом с раздаточной трансмиссией BorgWarner.

Второе пришествие: китайские автобренды устремились в Россию
Смогут ли новые автомобильные марки из КНР задержаться в нашей стране

22 июня в Сети появились первые фотографии интерьера нового пикапа Changan Hunter Plus. На снимках можно увидеть салон внедорожника в светлых тонах, который оборудован такими современными функциями, как электрорегулировка кресел, большой сенсорный дисплей мультимедиасистемы, цифровая приборная панель.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023