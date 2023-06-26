В России стартовали продажи пикапа Changan Hunter Plus

Комфортабельный пикап Changan Hunter Plus поступил в продажу на российском рынке, сообщает 26 июня пресс-служба бренда. Цены на автомобиль начинаются от 3 309 900 рублей.

Пикап представлен в двух комплектациях: Comfort и Luxe. Габариты автомобиля: длина ― 5350 мм, ширина ― 1980 мм, высота ― 1875 мм. Высота дорожного просвета составляет 225 мм, а углы въезда и съезда ― 28 и 26 градусов.

Пикап оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 233 л.с. (390 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а также адаптивным электроусилителем руля. Автомобиль обладает подключаемым полным приводом с раздаточной трансмиссией BorgWarner.

22 июня в Сети появились первые фотографии интерьера нового пикапа Changan Hunter Plus. На снимках можно увидеть салон внедорожника в светлых тонах, который оборудован такими современными функциями, как электрорегулировка кресел, большой сенсорный дисплей мультимедиасистемы, цифровая приборная панель.