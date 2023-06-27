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Лукашенко рассказал о реакции белорусов на события на юге России

Лукашенко: белорусы восприняли близко к сердцу события на юге России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители восприняли близко к сердцу события на юге России. С такой речью он выступил на церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств республики, которым были присвоены соответствующие звания.

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России, не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что Отечество одно», — передает слова президента Telegram-канал «Пул Первого».

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Путин поблагодарил граждан за единство и сплочение и прояснил судьбу ЧВК «Вагнер»

Ранее, 24 июня, Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с руководством ЧВК «Вагнер». В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

В этот же день Путин созвонился с Лукашенко, а также с лидерами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Тогда же Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 24 июня предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь МО опровергло сообщения об ударах по тылу. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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