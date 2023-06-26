Дым от канадских лесных пожаров пересек Атлантику и достиг Западной Европы

Дым от лесных пожаров в Канаде рассеялся над Атлантическим океаном и достиг Западной Европы. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Великобритании (Met Office) в Twitter-аккаунте 26 июня.

Дым удалось запечатлеть на спутниковых снимках Западной Европы.

«Так как дым находится высоко в атмосфере, это может послужить причиной ярких восходов и закатов в ближайшие несколько дней», — говорится в публикации.

Ранее 26 июня воздух в канадском Монреале получил статус «самого загрязненного в мире», согласно индексу качества воздуха мониторингового агентства IQAir. Показатели IQAir отражают уровень концентрации загрязняющих веществ и рисков для здоровья, связанных с этим.

19 июня министерство окружающей среды Канады предупредило об ухудшении качества воздуха проживающих в Торонто и других регионах южного Онтарио. Это второе предостережение граждан, связанное со смогом, за сезон. По сообщению от 9 июня, дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены ветра смог уйдет в сторону южных штатов США. За день до этого губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок № 95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.

Лесные пожары возникли в Канаде в конце мая. Возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек.