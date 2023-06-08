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В Нью-Йорке раздадут 1 млн респираторов из-за смога от пожаров в Канаде
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В Нью-Йорке раздадут 1 млн респираторов из-за смога от пожаров в Канаде

В Нью-Йорке власти раздадут 1 млн респираторов из-за смога, вызванного пожарами в Канаде
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Фото: Соцсети
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Власти американского штата Нью-Йорк раздадут 1 млн медицинских респираторных масок N95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров. Об этом в среду, 7 июня, заявила губернатор штата Кэти Хокул.

Во вторник и среду многие районы штата Нью-Йорк окутала густая дымка серого цвета. Такое положение дел в штате губернатор назвала «кризисом в сфере здравоохранения и экологии».

«Это очень серьезная и опасная ситуация. В связи с этим я объявляю о выделении миллиона масок N95», — подчеркнула Хокул.

Она уточнила, что 400 тыс. респираторов планируется раздать на остановках общественного транспорт и вокзалах Нью-Йорка. Остальные 600 тыс. масок будут распределены по другим городам штата.

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Накануне мэра города Нью-Йорк Эрик Адамс призвал жителей мегаполиса носить на улице маски в связи с дымом от лесных пожаров, окутавшим город, а также максимально ограничить активность на свежем воздухе. Качество воздуха ухудшилось в пяти районах города из-за дыма, добавил он.

Пожары охватили Канаду в конце мая. Так, пожар, охвативший район Галифакса на востоке Канады, привел к эвакуации около 18 тыс. человек. Лесной пожар распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

2 июня из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. человек остались без электричества.

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