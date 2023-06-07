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Мэр Нью-Йорка рекомендовал жителям носить маски из-за дыма

Власти Нью-Йорка заявили, что жителям необходимо носить маски из-за дыма от пожаров
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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Власти Нью-Йорка призвали жителей мегаполиса носить на улице маски в связи с дымом от лесных пожаров, окутавшим город. Заявление мэра города Эрика Адамса опубликовано 6 июня на его сайте.

«Если вы пожилой человек, у вас проблемы с сердцем или дыханием и вам необходимо выйти на улицу, наденьте высококачественную маску», — говорится в сообщении.

Качество воздуха ухудшилось в пяти районах города из-за дыма, исходящего от лесных пожаров в Канаде.

«Мы рекомендуем всем жителям Нью-Йорка максимально ограничить активность на свежем воздухе», — отметили власти мегаполиса.

Если все-таки приходится выйти на улицу, то гражданам надо соблюдать меры предосторожности, отметили в мэрии Нью-Йорка.

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Пожары охватили Канаду в конце мая. Так, пожар, охвативший район Галифакса на востоке Канады, привел к эвакуации около 18 тыс. человек. Лесной пожар распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

2 июня из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. человек остались без электричества.

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