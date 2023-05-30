На востоке Канады из-за лесного пожара эвакуировали 18 тыс. человек

Лесной пожар, охвативший район Галифакса на востоке Канады, привел к обязательной эвакуации около 18 тыс. человек, о чем со ссылкой на городские власти сообщило Reuters в понедельник, 29 мая.

В районе объявлено чрезвычайное положение на семь дней, если оно не будет отменено или продлено. Электроэнергия в пострадавшем районе была отключена. Известно, что лесной пожар распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

В региональной пожарной службе заявили, что около 100 пожарных боролись с огнем в течение ночи, однако аварийным бригадам предстоит много работы на «много дней вперед». Информации о пострадавших и погибших пока нет.

26 мая в Чехии задержали обвиняемого в крупнейшем лесном пожаре в истории страны. 36-летний мужчина летом 2022 года устроил пожар в национальном парке «Чешская Швейцария». Ущерб от возгорания составил около €10,5 млн.