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В Чехии задержали подозреваемого в крупнейшем пожаре в истории страны

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Фото: twitter.com
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В Чехии задержали обвиняемого в крупнейшем лесном пожаре в истории страны. Об этом 26 мая сообщил портал iDNES.

Следствие установило, что 36-летний мужчина летом 2022 года устроил пожар в национальном парке «Чешская Швейцария». Ущерб от возгорания составил около €10,5 млн. В прошлом мужчина был охранником-добровольцем этой заповедной зоны.

Обвиняемый сам явился в полицию и рассказал о содеянном. Первоначально его направили в психиатрическую лечебницу. После выписки из нее его задержали.

Полиция установила, что мужчина причастен к ряду других мелких пожаров. Он поджигал как леса, так и постройки на северо-западе Чехии. В случае признания вины судом ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее, 22 мая, в Екатеринбурге задержали серийного поджигателя автомобилей после очередного инцидента. Подозреваемым оказался 36-летний уроженец села Патруши, который ранее был осужден на пять лет колонии строгого режима за поджог 41 машины.

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