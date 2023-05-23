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В Екатеринбурге задержали серийного поджигателя после выхода из тюрьмы

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Фото: ГУ МВД
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В Екатеринбурге задержали серийного поджигателя автомобилей после очередного инцидента. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.


В ведомстве рассказали, что 18 мая на улице Восточная неизвестный мужчина поджег два автомобиля Volkswagen. Предполагаемого поджигателя сфотографировал прохожий, после чего мужчину оперативно задержали.

Подозреваемым оказался 36-летний уроженец села Патруши, который ранее был осужден на пять лет колонии строгого режима за поджог 41 машины.

«На свободу он вышел в октябре 2022 года. Очевидно, что, освободившись из мест лишения свободы, злоумышленник принялся за старое», — указано в сообщении пресс-службы.

Мужчине грозит новый срок по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Ранее, 17 мая, стало известно, что пять автомобилей частично или полностью сгорели ночью на платной парковке в Московском районе Санкт-Петербурга.

Это уже второй подобный случай в одном и том же районе за последние два дня. Первый произошел 16 мая на стоянке возле дома 42, к. 6 на Пулковском шоссе. При пожаре пострадала стоящая рядом машина Hyundai.

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