В Санкт-Петербурге на парковке загорелась машина

В Санкт-Петербурге легковушка загорелась на парковке. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил 78.ru.

Как уточняется, инцидент произошел в Московском районе на стоянке возле дома на Пулковском шоссе. Огонь быстро охватил машину.

При пожаре пострадала стоящая рядом машина Hyundai, у иномарки обгорел задний бампер. На месте работали пожарные, возгорание удалось локализовать через 25 минут. Причина произошедшего устанавливается. Сведения о пострадавших не поступали.

11 мая инкассаторский автомобиль загорелся на мосту на улице Пластунской в Сочи. В считаные минуты огонь охватил всю машину и спалил ее дотла.