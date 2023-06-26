Канадский Монреаль стал городом с самым грязным воздухом из-за смога от пожаров

Воздух в канадском Монреале получил статус «самого загрязненного в мире», согласно индексу качества воздуха мониторингового агентства IQAir. Об этом сообщает в понедельник, 26 июня, Reuters в Twitter.

Очевидцы в соцсетях делятся кадрами окутанного смогом от лесных пожаров города.

Показатели IQAir отражают уровень концентрации загрязняющих веществ и рисков для здоровья, связанных с этим. Уровень загрязнения от 151 до 200 единиц представляет опасность для людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, болезнями сердца и легких, а также для детей и пожилых жителей. При этом в Монреале воздух достиг отметки 155 единиц, сообщается на портале.

По причине смога, окутавшего город в период лесных пожаров в Канаде, в мегаполисе отменили несколько мероприятий.

Ранее, 19 июня, министерство окружающей среды Канады предупредило об ухудшении качества воздуха проживающих в Торонто и других регионах южного Онтарио. Это второе предостережение граждан, связанное со смогом, за сезон. По сообщению от 9 июня, дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены ветра смог уйдет в сторону южных штатов США. За день до этого губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок № 95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.

Лесные пожары возникли в Канаде в конце мая. Возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек.