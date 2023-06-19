Лесные пожары ухудшили качество воздуха в Торонто и Квебеке

Министерство окружающей среды Канады предупредило об ухудшении качества воздуха проживающих в Торонто и других регионах южного Онтарио, сообщил телеканал CTVNews Тoronto 19 июня.

«Клубы дыма от лесных пожаров в Квебеке и северо-восточном Онтарио привели к ухудшению качества воздуха. Дым от лесных пожаров может быть вреден для здоровья каждого человека даже при низких концентрациях», — говорится в заявлении министерства, распространенном в воскресенье.

Ожидается, что погодные условия улучшатся за ночь, однако метеорологическое агентство предупредило, что качество воздуха и видимость могут колебаться. Согласно как федеральному, так и провинциальному индексу качества воздуха для здоровья, Торонто находится на уровне 6, что соответствует «умеренному риску».

Министерство окружающей среды Канады выпускает предупреждение о качестве воздуха, связанное с дымом от лесных пожаров, второй раз за сезон. В прошлый раз предупреждение о качестве воздуха действовало четыре дня, при этом индекс качества воздуха достиг наивысшего уровня 7.

Согласно данным провинции Онтарио, к настоящему времени количество лесных пожаров в 2023 году увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правительство провинции сообщило в Twitter, что по состоянию на вечер субботы было зарегистрировано 54 активных пожара.

11 июня эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков призвал проанализировать природу лесных пожаров в Канаде ради повышения эффективности пожарной охраны в РФ. Доцент отметил, что лесные пожары в Канаде имеют не только широкий масштаб, но и усложненную географию.

9 июня сообщалось, что дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены ветра смог уйдет в сторону южных штатов США.

До этого, 8 июня, губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок № 95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.

Лесные пожары охватили Канаду в конце мая. Возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек. Огонь распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

2 июня стало известно, что из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. жителей остались без электричества.