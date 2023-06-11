Эколог призвал изучать лесные пожары в Канаде для охраны лесов в РФ
Лесные пожары в Канаде необходимо проанализировать ради повышения эффективности пожарной охраны в РФ. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил «РИА Новости» эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков.
«Канада — это сестра России в природно-географическом отношении, поэтому территориальный анализ лесных пожаров представляет интерес и для нашей страны, где проблема опасности лесных пожаров не менее актуальна», — рассказал он.
Доцент отметил, что лесные пожары в Канаде имеют не только широкий масштаб, но и усложненную географию. Горят леса не только на континентальных территориях, но и в частях страны с более мягким климатом, включая приморские провинции — Британская Колумбия, Квебек и Новая Шотландия.
Эколог пояснил, что дым от этих пожаров токсичен для человека. Он представляет собой аэрозольно-газовую смесь, содержащую мелкие твердые частицы, а также продукты сгорания топлива.
Медведков подчеркнул, что подобные частицы гораздо токсичнее выбросов промышленных заводов и могут нанести серьезный вред здоровью человека.
Специалист заключил, что нужно проанализировать причины, по которым случилась эта масштабная катастрофа. Результаты анализа следует использовать для повышения эффективности охраны лесов в России.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо помощь в тушении лесных пожаров.
9 июня сообщалось, что дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк на этой неделе, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены ветра смог уйдет в сторону южных штатов США.
До этого, 8 июня, губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок №95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.
Также президент США Джо Байден уже обсудил ситуацию с лесными пожарами с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и предложил помощь.
Лесные пожары охватили Канаду в конце мая. Так, возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек. Огонь распространился на жилые строения из-за сильного ветра.
2 июня стало известно, что из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. жителей остались без электричества.