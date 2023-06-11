Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров
Мир
Трамп вновь заявил о готовности предотвратить третью мировую войну
Культура
Netflix показал трейлер последнего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Мир
Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине
Мир
Стало известно о подготовке ВСУ к новым атакам в Запорожской области
Мир
Трамп продолжит политическую деятельность после предъявления обвинений
Мир
WSJ предрекла проблемы НАТО из-за расследования диверсий на СП
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов
Мир
В Киеве сообщили о поддержке 20 стран НАТО вступления Украины в альянс
Мир
В Крыму высказались о государственности Украины
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
Соскин предупредил Киев об огромных потерях при контрнаступлении

Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров

Президент Украины предложил премьеру Канады помощь в тушении лесных пожаров
0
Фото: Alberta Wildfire/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский предложил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо помощь в тушении лесных пожаров. Об этом он сказал в субботу, 10 июня, в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Мы не останемся в стороне от той стихии, через которую сейчас проходит Канада. Масштабные лесные пожары, колоссальный урон природе, угроза людям — Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада потребует такую международную помощь», — заявил Зеленский.

Горим, ясно: площадь лесных пожаров в 2023 году увеличилась на 16%
Наказанием за пал сухой травы должны быть не штрафы, а исправительные работы, считают эксперты

Утром в субботу Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Власти Канады приняли решение поддержать усилия западных стран в организации обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Помимо этого, канадские инструкторы продолжат обучение украинских военных по операции Unifier до 2026 года, а не до 2025 года.

Лесные пожары охватили Канаду в конце мая. Так, возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек. Огонь распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

2 июня стало известно, что из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. жителей остались без электричества.

8 июня губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок №95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.

Также президент США Джо Байден уже обсудил ситуацию с лесными пожарами с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и предложил помощь.

Позднее, 9 июня, сообщалось, что дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк на этой неделе, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены ветра смог уйдет в сторону южных штатов США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023