Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо помощь в тушении лесных пожаров. Об этом он сказал в субботу, 10 июня, в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Мы не останемся в стороне от той стихии, через которую сейчас проходит Канада. Масштабные лесные пожары, колоссальный урон природе, угроза людям — Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада потребует такую международную помощь», — заявил Зеленский.

Утром в субботу Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Власти Канады приняли решение поддержать усилия западных стран в организации обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Помимо этого, канадские инструкторы продолжат обучение украинских военных по операции Unifier до 2026 года, а не до 2025 года.

Лесные пожары охватили Канаду в конце мая. Так, возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек. Огонь распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

2 июня стало известно, что из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. жителей остались без электричества.

8 июня губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок №95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.

Также президент США Джо Байден уже обсудил ситуацию с лесными пожарами с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и предложил помощь.

Позднее, 9 июня, сообщалось, что дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк на этой неделе, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены ветра смог уйдет в сторону южных штатов США.