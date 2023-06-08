Байден предложил Канаде помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Джо Байден обсудил ситуации с лесными пожарами с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и предложил помощь. Об этом в среду, 7 июня, сообщила пресс-служба Белого Дома.

«Президент дал указание своей команде задействовать все имеющиеся федеральные средства пожаротушения, которые могут быстро оказать помощь в тушении пожаров, затрагивающих канадские и американские общины», — говорится в публикации.

Согласно имеющейся информации, к настоящему моменту Вашингтон уже задействовал более 600 сотрудников экстренных служб, а также мобилизовал другие ресурсы для борьбы с огнем.

Отмечается, что Байден и Трюдо договорились поддерживать контакт для предотвращения пожаров и устранения их последствий.

В этот же день губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок N95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.

Ранее, 2 июня, стало известно, что из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. жителей остались без электричества.

Лесные пожары охватили Канаду в конце мая. Так, возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек. Огонь распространился на жилые строения из-за сильного ветра.