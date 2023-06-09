Смог в Нью-Йорке продержится еще несколько дней

Дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк на этой неделе, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены ветра смог уйдет в сторону южных штатов США. Об этом в пятницу, 9 июня сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственного портала мониторинга качества воздуха AirNow.

По данным портала, качество воздуха существенно ухудшилось 8 июня не только в Нью-Йорке, но и в других городах на северо-востоке США: Вашингтоне, Филадельфии и др. Но по словам представителя национальной метеорологической службы Коди Ледбеттера, западный ветер, который ожидается на следующей неделе, частично развеет дым в крупных населенных пунктах.

«Я не говорю, что смог полностью уйдет, но мы можем ожидать небольшого облегчения на следующей неделе из-за смены ветра», — сказал он.

Метеоролог также заметил, что смог в Америке полностью не исчезнет, пока не потухнут лесные пожары в Канаде.

Согласно прогнозу метеорологов, смог будет смещаться на юг США. Ухудшение качества воздуха будет наблюдаться в Северной и Южной Каролине, некоторых районах Джорджии, Техаса и Оклахомы.

По данным AirNow, по меньшей мере 48 млн человек проживают в районах, где качество воздуха в четверг оценивалось как вредное для здоровья.

Ранее, 2 июня, стало известно, что из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. жителей остались без электричества.

Лесные пожары охватили Канаду в конце мая. Так, возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек. Огонь распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

Позднее, 8 июня, губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок № 95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.