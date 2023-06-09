Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области в зоне затопления после прорыва ГЭС нашли тело женщины
Общество
Синоптик назвал сроки наступления купального сезона в Центральной России
Мир
Американский эксперт заявил об укреплении рубля на фоне антироссийских санкций
Общество
В Роструде напомнили о длинных выходных в связи с празднованием Дня России
Общество
Сальдо оценил ущерб от прорыва Каховской ГЭС в более чем 1,5 млрд рублей
Общество
Объем осадков во Владивостоке за сутки побил рекорд 30-летней давности
Мир
В КНДР разрушение Каховской ГЭС назвали повторением сценария «Северных потоков»
Культура
Любимова сообщила о передаче «Троицы» в Троице-Сергиеву Лавру после реставрации
Общество
Сотрудники МЧС спасли более 1,5 тыс. жителей Херсонской области
Армия
Врио главы ДНР Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки
Мир
Французский полковник назвала изоляцию России серьезной ошибкой Запада
Общество
Общее число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 103

Смог в Нью-Йорке продержится еще несколько дней

WSJ: окутавший Нью-Йорк смог продержится еще несколько дней, а потом уйдет на юг США
0
Фото: REUTERS/Mike Segar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк на этой неделе, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены ветра смог уйдет в сторону южных штатов США. Об этом в пятницу, 9 июня сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственного портала мониторинга качества воздуха AirNow.

По данным портала, качество воздуха существенно ухудшилось 8 июня не только в Нью-Йорке, но и в других городах на северо-востоке США: Вашингтоне, Филадельфии и др. Но по словам представителя национальной метеорологической службы Коди Ледбеттера, западный ветер, который ожидается на следующей неделе, частично развеет дым в крупных населенных пунктах.

«Я не говорю, что смог полностью уйдет, но мы можем ожидать небольшого облегчения на следующей неделе из-за смены ветра», — сказал он.

Метеоролог также заметил, что смог в Америке полностью не исчезнет, пока не потухнут лесные пожары в Канаде.

Согласно прогнозу метеорологов, смог будет смещаться на юг США. Ухудшение качества воздуха будет наблюдаться в Северной и Южной Каролине, некоторых районах Джорджии, Техаса и Оклахомы.

По данным AirNow, по меньшей мере 48 млн человек проживают в районах, где качество воздуха в четверг оценивалось как вредное для здоровья.

Горим, ясно: площадь лесных пожаров в 2023 году увеличилась на 16%
Наказанием за пал сухой травы должны быть не штрафы, а исправительные работы, считают эксперты

Ранее, 2 июня, стало известно, что из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. жителей остались без электричества.

Лесные пожары охватили Канаду в конце мая. Так, возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек. Огонь распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

Позднее, 8 июня, губернатор американского штата Нью-Йорк сообщила, что жителям раздадут 1 млн медицинских респираторных масок № 95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023