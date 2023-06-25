Посольство Украины заявило о выбранном Израилем пути сотрудничества с РФ

По мнению посольства Украины в Израиле, израильские власти выбрали путь тесного сотрудничества с Россией, что вызывает сожаление украинской стороны. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в воскресенье, 25 июня.

«Посольство Украины в Государстве Израиль с сожалением подчеркивает, что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией», — сказано в заявлении, опубликованном в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как утверждается, о такой линии руководства Израиля «свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине».

Среди этих «противоречивых событий» в заявлении называется «бесплодный визит» министра иностранных дел Израиля Эли Коэна на Украину в феврале этого года и ряд интервью израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в которых он заявлял, что его страна не будет передавать Киеву вооружение. При этом отмечается, что «израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией».

22 июня Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Он указал на то, что Израиль обеспокоен тем, что системы вооружений, которые будут переданы Киеву, могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива.

За два дня до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул власти Израиля в «нейтралитете» по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать Киеву более расширенную помощь.

19 июня минобороны Израиля опровергло сообщения ряда СМИ о передаче Киеву танков «Меркава».

Ранее, в апреле, Нетаньяху также заявлял, что Израиль не принимал решений о поставках оружия Украине, однако оказывает ей гуманитарную помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.