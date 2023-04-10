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Нетаньяху опроверг информацию о поставках оружия на Украину

Нетаньяху опроверг информацию о поставках Израилем летальных вооружений на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler
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Израиль не принимал решений о поставках оружия Украине, однако оказывает ей гуманитарную помощь. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя утечку файлов Пентагона.

В одном из документов, утекших в сеть, шла речь о возможной передаче оружия Киеву со стороны Израиля.

«Касаемо сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы помогаем им в гуманитарных вопросах и в сфере гражданской обороны», — указал он.

Нетаньяху добавил, что он не знает о решениях правительства по поставкам летальных вооружений.

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Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из «слитых» в Сеть документов также следует, что США «прослушивают» Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post (WP), часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России. О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.

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