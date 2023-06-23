Реклама
Прямой эфир
Мир
США поддержали постоянное членство Индии в реформированном СБ ООН
Мир
Нетаньяху заявил о появлении поставляемого ВСУ оружия у границ Израиля
Мир
Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины
Мир
В Госдепе исключили присоединение Украины к НАТО во время конфликта
Происшествия
Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
Мир
В Германии признали неспособность ВСУ справиться с авиацией России
Экономика
В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки
Общество
Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Мир
Байден и Моди выступили за свободу судоходства в Юго-Восточной Азии
Общество
Синоптики пообещали москвичам дождь и облачную погоду 23 июня
Мир
В Молдавии опровергли заявления об исторической дружбе с Россией
Мир
ВМС США уловили звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после погружения

Нетаньяху заявил о появлении поставляемого ВСУ оружия у границ Израиля

Нетаньяху: Израиль видит уже у своих границ оружие, которое Запад поставлял Украине
0
Фото: Benjamin Netanyahu
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Об этом он сказал 22 июня в интервью газете The Jerusalem Post.

«Израиль находится в особом положении, отличающемся, скажем, от Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину. Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И, я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе», — ответил Нетаньяху на вопрос о позиции израильского правительства в отношении ситуации вокруг Украины.

Также он указал, что Израиль обеспокоен, что системы вооружений, которые будут переданы Украине, могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива. По его словам, это уже произошло с западными противотанковыми вооружениями, которые обнаружены у границы Израиля.

«Если у России и Украины будет желание договориться, мы готовы предоставить помощь»
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви — о посреднической роли страны, урегулировании отношений с Палестиной и контактах с Сирией

Ранее, 20 июня, глава офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул власти Израиля в «нейтралитете» по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать Киеву более расширенную помощь.

Накануне минобороны Израиля опровергло сообщения ряда СМИ о передаче Киеву танков «Меркава».

До этого,10 апреля, Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставках оружия Украине, однако оказывает ей гуманитарную помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023