Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче Киеву танков «Меркава»

Информация о поставке Украине танков «Меркава» не соответствует действительности. Об этом заявили в министерстве обороны Израиля «РИА Новости» в понедельник, 19 июня.

В ведомстве указали на то, что сразу несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков из резервов Армии обороны Израиля. При этом обсуждение покупки изъявившими желание государствами еще не привело к какому-либо соглашению.

«Обсуждения еще не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны министерства обороны, а также заинтересованных стран», — добавили в ведомстве.

Днем ранее портал Walla со ссылкой на анонимного польского военного эксперта сообщил, что Украина и Польша могут получить крупную партию списанных израильских танков «Меркава». В материале отмечалось, что переговоры о поставках Израиль мог начать из-за давления США.

Портал Ynet со ссылкой на чиновников минобороны Израиля, в свою очередь, сообщил о переговорах по передаче более 200 танков двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Кроме того, по сообщению журнала Army recognition, глава отдела оборонного экспорта министерства обороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас подтвердил ранее в июне, что Израиль ведет переговоры о продаже танков с двумя странами, одна из которых находится в Европе.

В апреле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна не принимала решений о поставках оружия Украине, однако оказывает ей гуманитарную помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.