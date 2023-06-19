СМИ узнали о возможном получении Украиной израильских танков «Меркава»

Крупную партию списанных израильских танков «Меркава», о возможной продаже которых стало известно на прошлой неделе, могут получить Украина и Польша. Об этом 18 июня сообщил портал Walla со ссылкой на анонимного польского военного эксперта.

Как уточняется, переговоры о поставках танков Израиль мог начать из-за давления США.

Источник в военных кругах Израиля подтвердил, что танки «Меркава» второго и третьего поколений могут поставить в две европейские страны. Он подчеркнул, что определенность в переговорах по передаче танков пока не достигнута.

Со своей стороны неназванный эксперт предположил, что бронетехника может предназначаться для Польши и Украины. Он отметил, что у Киева есть танки и БТР, но киевские власти готовятся к затяжному конфликту и пытается запастись вооружением до конца 2024 года.

Ранее портал Ynet со ссылкой на чиновников минобороны Израиля сообщил о переговорах по передаче более 200 танков двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе.

Кроме того, глава отдела оборонного экспорта министерства обороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас подтвердил ранее в июне, что Израиль ведет переговоры о продаже танков с двумя странами, одна из которых находится в Европе, сообщил Army recognition. Он подчеркнул срочность переговоров, заявив, что многие европейские страны пытаются быстро пополнить свой военный арсенал после масштабных поставок собственных вооружений Киеву.

Днем ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что Украина не сможет сражаться с армией России без поставок западного вооружения. Он подчеркнул, что российские силы уничтожили собственную технику и производственные мощности этой страны.

Об очередном транше военной помощи Украине 13 июня объявило правительство Великобритании. Сообщалось, что оно собирается направить новый пакет военной помощи для Украины на £92 млн, туда войдут танки и ПВО.

При этом президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме подчеркнул, что к этому моменту РФ уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.