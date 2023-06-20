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СМИ узнали об упреках Киева в адрес Тель-Авива из-за «нейтралитета» в конфликте

Радиостанция Kan: глава офиса Зеленского Ермак упрекнул Израиль в «нейтралитете» по конфликту на Украине
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фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул власти Израиля в «нейтралитете» по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать Киеву более расширенную помощь. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила в своем эфире израильская радиостанция Kan.

«Для [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы поддержать нас и заявить о своей поддержке. Израиль может помочь нам в защите от иранских беспилотников. Почему Израиль сохраняет нейтралитет?» — сказал Ермак, слова которого приводит радиостанция.

Он указал на то, что в настоящее время Израиль является «самой нейтральной страной», имеющей «хорошие отношения с Украиной». При этом, по словам глава офиса украинского лидера, эти отношения должны развиваться, в том числе при наличии проблем.

«Дружба должна работать, даже когда есть проблемы, и недостаточно просто вести диалог между государственными чиновниками. Уровень отношений должен расти», — заявил Ермак.

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Власти Израиля страны пока воздерживаются от оказания военной помощи и поставок оружия Киеву, ограничиваясь, по их заявлениям, только гуманитарными поставками.

Так, 19 июня Минобороны Израиля опровергло сообщения ряда СМИ о передаче Киеву танков «Меркава». До этого, в апреле, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна не принимала решений о поставках оружия Украине, однако оказывает ей гуманитарную помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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