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LYRIQ назвал «Алые паруса» сказочным праздником для выпускников

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Фото: Пятый канал
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Музыкант Кирилл Гуд, известный под псевдонимом LYRIQ, признался, что был счастлив присоединиться к фестивалю выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. О своих впечатлениях он рассказал Пятому каналу в воскресенье, 25 июня.

«Такого у меня не было, но зато у ребят было сегодня. Им будет, что вспомнить во сто крат больше. Я безумно рад, что стал частью их праздника», — отметил артист, вспоминая собственный выпускной.

Он заявил, что для него было честью выступать на столь грандиозном мероприятии, и тем более — выступать первым. Певец остался доволен своим номером и яркой эмоциональной реакцией публики.

LYRIQ пожелал молодым людям гладкого жизненного пути, а также призвал не бояться рисковать и всегда оставаться верными своим мечтам.

Вечером 24 июня на Дворцовой площади вокалист открыл первый «портал» праздничного концерта «Алые паруса – 2023» под названием «История». Он вышел на сцену с композицией Forever Young, а затем продолжил выступление одной из своих популярных песен — «Нет красивее тебя».

Также в фестивале приняли участие SHAMAN, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», BURITO, The Hatters, Тося Чайкина и другие популярные исполнители.

Ведущими «Алых парусов» в этом году стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они приветствовали выпускников на Дворцовой площади, после чего дали слово ребятам, чтобы те могли во всеуслышание поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Праздник стартовал 24 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» города принадлежит выпускникам и только им. Фестиваль завершился проходом брига «Россия» с алыми парусами по Неве и грандиозным салютом.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга.

Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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