The Hatters зарядили толпу на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге

Музыкальная группа The Hatters в субботу, 24 июня, порадовала российскую молодежь своим выступлением на фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию мероприятия ведет Пятый канал.

Зрители с удовольствием танцевали и подпевали любимым композициям — «Просто проваливай», «Да, со мной не просто», «Танцы», «Я делаю шаг».

Артисты уже второй год подряд поздравляют выпускников в Северной столице. По словам лидера The Hatters Юрия Музыченко, этот праздник теперь навсегда в его сердце.

Ранее на сцену выходила Юлианна Караулова. Она призвала молодых людей загадывать желания и не бояться экспериментов. В конце своего выступления певица удивила гостей фестиваля кавером на хит Ирины Аллегровой «Угонщица».

В свою очередь, музыкант Кирилл Гуд, также известный как LYRIQ, открыл первый «портал» праздничного концерта «Алые паруса – 2023» под названием «История».

Ведущими «Алых парусов» в этом году стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они приветствовали выпускников на Дворцовой площади, после чего дали слово ребятам, чтобы те могли во всеуслышание поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, школьники увидели Северную столицу впервые и у них будет почти неделя для того, чтобы познакомиться с городом поближе.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга.

Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.