Певец LYRIQ выступил на сцене «Алых парусов – 2023»

Музыкант Кирилл Гуд, также известный как LYRIQ, открыл первый «портал» праздничного концерта «Алые паруса – 2023» под названием «История». Его выступление состоялось в субботу, 24 июня, на фестивале на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию мероприятия ведет Пятый канал.

На сцену он вышел, исполнив композицию Forever Young. Кроме того, он спел еще одну из своих популярных песен — «Нет красивее тебя» — и поздравил выпускников с окончанием школы.

Ранее в этот же день ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.



Тогда же выпускники школ выразили благодарность своим учителям за их труд и поддержку в школьные годы.

Выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, школьники увидели Северную столицу впервые и у них будет почти неделя для того, чтобы познакомиться с городом поближе.

20 июня корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что в Санкт-Петербурге продолжаются последние приготовления к грандиозному празднику выпускников «Алые паруса». Организаторы подготовили для гостей праздника немало сюрпризов.

1 июня сообщалось о завершении основного этапа проектирования сцены для главного праздника выпускников. В этом году сцена увеличилась в полтора раза.

В этом году фестивалю «Алые паруса» исполняется 55 лет. Впервые его провели в Ленинграде в 1968 году. Традиция прервалась в 1979 году, а перерыв длился вплоть до 2005 года. Главную сцену лета возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.