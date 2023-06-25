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Бриг «Россия» прошел в акватории Невы на празднике «Алые паруса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня.

В этом году бриг «Россия» отпраздновал первый юбилей — ему исполнилось пять лет. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами.

Прямо на палубе появился секретный гость фестиваля — автор и исполнитель SHAMAN. Он выступил с песней «С чего начинается Родина».

В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России. Каждый зритель смог ощутить на себе атмосферу разных эпох — от 60-х до наших дней.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

Беглов также обратился к ребятам, которые приехали в Северную столицу из новых регионов России. Он пожелал им новых свершений и призвал загадать желание, после чего по традиции ударил в рынду, давая старт мероприятию.

В фестивале «Алые паруса – 2023» принимали участие Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», BURITO, The Hatters, LYRIQ и другие популярные исполнители.

Ведущими «Алых парусов» в этом году стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они приветствовали выпускников на Дворцовой площади, после чего дали слово ребятам, чтобы те могли во всеуслышание поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга.

Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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