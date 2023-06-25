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SHAMAN спел на палубе брига «Россия» на «Алых парусах»
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SHAMAN спел на палубе брига «Россия» на «Алых парусах»

SHAMAN спел песню «С чего начинается Родина» на палубе брига «Россия» на «Алых парусах»
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Фото: Пятый канал
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Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, выступил на «Алых парусах». Об этом 25 июня сообщил Пятый канал.

Отмечается, что его выступление стало сюрпризом для выпускников. SHAMAN появился на плывущем бриге «Россия» и исполнил песню «С чего начинается Родина». Его выступление сопровождалось залпами салюта.

Одни — на всех: школьники из новых регионов увидят «Алые паруса»
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Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

Певица Юлианна Караулова выступила перед выпускниками на фестивале «Алые паруса». Она призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё».

Также музыкальная группа The Hatters порадовала российскую молодежь своим выступлением на фестивале «Алые паруса». Артисты уже второй год подряд поздравляют выпускников в Санкт-Петербурге. По словам лидера The Hatters Юрия Музыченко, этот праздник теперь навсегда в его сердце.

Группа «Моя Мишель» на сцене «Алых парусов» спела композиции «Ветер меняет направление», «Пташка» и «Зима в сердце».

Выступление группы BURITO на фестивале выпускников «Алые паруса» в ночь на 25 июня началось с песни «Мама». Вокалист Игорь Бурнышев также исполнил главные хиты группы Sugar и «Океан». Под конец выступления на сцену вышли танцоры — баскетболисты, которые выполнили несколько зрелищных трюков с огромными мячами.

После бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

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