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На сцене «Алых парусов» выступила исполнительница Тося Чайкина

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Фото: Пятый канал
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На сцене фестиваля «Алые паруса» выступила молодая исполнительница с волшебным голосом Тося Чайкина. Праздник прошел в ночь на 25 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Она исполнила песни «Беспринципные», «В сердце бахнули стрелы» и «Аномалия». Выпускники танцевали под ее песни и подпевали.

Молодая исполнительница выглядела очень своеобразно. Наряд Тоси состоял из очков необычной формы, крупной пары ботинок, косичек на голове, а также на ней было платье черно-белого цвета.

Всё это сопровождалось декорациями, напоминающими земли некой инопланетной цивилизации. Ребятам понравилось выступление Тоси, выполненное в футуристическом стиле, и они отметили ее костюм, который похож на одежду нимфы, обитающей в загадочном лесу будущего.

Одни — на всех: школьники из новых регионов увидят «Алые паруса»
Чего ждать от главного выпускного страны

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им. Фестиваль завершился грандиозным салютом.

Певица Юлианна Караулова выступила перед выпускниками на фестивале «Алые паруса». Она призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё».

Также музыкальная группа The Hatters порадовала российскую молодежь своим выступлением на фестивале «Алые паруса». Артисты уже второй год подряд поздравляют выпускников в Санкт-Петербурге. По словам лидера The Hatters Юрия Музыченко, этот праздник теперь навсегда в его сердце.

Группа «Моя Мишель» на сцене «Алых парусов» спела композиции «Ветер меняет направление», «Пташка» и «Зима в сердце».

Выступление группы BURITO на фестивале выпускников «Алые паруса» в ночь на 25 июня началось с песни «Мама». Вокалист Игорь Бурнышев также исполнил главные хиты группы Sugar и «Океан». Под конец выступления на сцену вышли танцоры — баскетболисты, которые выполнили несколько зрелищных трюков с огромными мячами.

После бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

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