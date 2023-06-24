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Силовики замечены у офиса ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники Росгвардии замечены у офиса ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге. Обстановку там показал корреспондент «Известий».

Силовики прибыли на территорию возле «ЧВК Вагнер Центра». Вокруг здания много спецтранспорта, вход на территорию закрыт.

Официальной информации по этому поводу не поступало.

ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу. Главное

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

При этом в Минобороны опровергли сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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