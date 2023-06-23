Капитан запаса назвал возможную причину взрыва в батискафе «Титан»

Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в пятницу, 23 июня, в беседе с «Известиями» назвал возможную причину взрыва в батискафе «Титан», обломки которого нашли в Атлантическом океане.



«Там достаточно спартанские условия <...> Это мог быть пожар вполне вероятно, могло ведь там замыкание произойти», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что батискаф изначально строился как туристический аппарат, как «облегченный» с точки зрения безопасности. Дандыкин также отметил, что погружения были довольно частые и нештатная ситуация могла произойти из-за большой эксплуатации.

Накануне береговая охрана США подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат батискафу «Титан». По словам контр-адмирала Джона Могера, командира первого округа береговой охраны, дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м) от носовой части «Титаника». Другие обломки находились поблизости.

Американская береговая охрана подтвердила произошедший на батискафе «Титан» направленный внутрь взрыв. Компания OceanGate Expeditions также заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня утром.

Сообщалось, что на борту подводного судна находятся пять человек. В их числе британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня стало известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

Помимо этого, сообщалось, что жена владельца пропавшего батискафа является потомком жертв «Титаника». Оказалось, что предки женщины были пассажирами первого класса на затонувшем лайнере. Погибший Исидор Штраус и его супруга были богатейшими людьми на «Титанике».