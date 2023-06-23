Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка

Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд для сохранения договора на аренду участка земли в Канберре. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в дипмиссии.

«Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости»

РФ охарактеризовала решение австрийской стороны как «откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю».

О том, что Австралия перестала сдавать России в аренду землю для нового здания посольства, стало известно в августе прошлого года. Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года. Отмечается, что, согласно договору аренды, РФ должна была закончить строительство в течение трех лет. Однако по истечении этого времени строительство так и не было завершено. Уточнялось, что это решение не затрагивает существующее российское посольство.

15 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия учтет решение Австралии о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства РФ и будет вести себя соответствующе.

Страны Запада в 2022 году начали активно высылать российских дипломатов и прекращать работу посольств после начала российской спецоперации по защите Донбасса. РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции и других стран. Российская сторона, в свою очередь, приняла ответные меры.