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В Кремле оценили решение Австралии об отмене аренды для нового посольства РФ

Песков назвал недружественным проявлением решение Австралии отменить аренду участка для нового посольства РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия будет учитывать решение Австралии о принятии закона о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства РФ в Канберре. Об этом заявил 15 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«К нашему сожалению, Австралия усердно продвигается в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия пытается там быть отличником», — сказал он в ходе брифинга.

Песков отметил, что Москва будет учитывать действия Канберры и будет вести себя соответствующе.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал ранее сделанное заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе о внесении законопроекта на рассмотрение парламента об отмене аренды земельного участка под строительство посольства РФ в австралийской столице.

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О том, что Австралия перестала сдавать России в аренду землю для нового здания посольства, стало известно еще в августе прошлого года. Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года. Отмечается, что, согласно договору аренды, РФ должна была закончить строительство в течение трех лет. Однако по истечении этого времени строительство так и не было завершено. Уточнялось, что это решение не затрагивает существующее российское посольство.

В апреле этого года Песков прокомментировал ситуацию с продолжающейся высылкой российских дипломатов и прекращении работы посольств. Он заявил, что каждый такой шаг со стороны западных стран сужает базу для продолжения дипотношений как таковых.

Страны Запада в 2022 году начали активно высылать российских дипломатов и прекращать работу посольств после начала российской спецоперации по защите Донбасса. РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции и других стран. Российская сторона, в свою очередь, приняла ответные меры.

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