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В Кремле прокомментировали ситуацию с высылкой российских дипломатов

Песков — о высылке российских дипломатов: это еще один шаг, который провоцирует деградацию отношений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 27 апреля, прокомментировал ситуацию с продолжающейся высылкой российских дипломатов.

«Здесь оценка очевидна, всё деградировало до возможных минимумов. Каждый такой шаг сужает базу для продолжения дипотношений как таковых, де-факто. И, конечно, не может оставаться без взаимности. Это просто еще один шаг, который провоцирует дальнейшую деградацию наших отношений», — сказал Песков на брифинге.

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25 апреля Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов. В МИД страны указали, что деятельность этих людей была несовместима с их дипломатическим статусом. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка дипломатов из Швеции — это часть конфронтационного курса Стокгольма. Она подчеркнула, что такие действия не останутся без ответа.

22 апреля Германия также приняла решение о высылке российских дипломатов из страны. В МИД РФ осудили действия Берлина и указали, что Москва даст зеркальный ответ. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал очередным примером русофобской политики массовую высылку российских дипломатов из ФРГ.

26 апреля в постпредстве России при ЕС заявили «Известиям», что решения европейских стран о высылке российских дипломатов — это «выстрел себе с ногу». В пресс-службе представительства добавили, что такие действия уничтожают целые направления работы их дипмиссий в России.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

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