Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов

Швеция высылает пять российских дипломатов, заявил глава МИД страны Тобиас Бильстрем 25 апреля в интервью телеканалу SVT.

«Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — отметил министр.

В последний раз Швеция высылала сотрудников российского посольства в апреле прошлого года, тогда были высланы три дипломата в связи с началом спецоперации на Украине. В качестве ответных мир МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции в Москве.

Ранее в этот день РФ в качестве ответных мер объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Молдавии. В ведомстве отметили, что послу республики Лилиану Дарию заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами Кишинева.

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