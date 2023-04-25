МИД РФ объявил сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

РФ в качестве ответных мер объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Молдавии, ему вручена соответствующая нота, заявили в МИД РФ во вторник, 25 апреля.

В ведомстве отметили, что послу республики заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами Кишинева.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил, что вызванный в МИД России посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в дипведомство.

По окончании встречи Дарий назвал встречу конструктивной, добавив, что приехал в министерство для обсуждения вопросов «дипломатической рутины».

19 апреля Молдавия объявила о выдворении одного сотрудника посольства России в Кишиневе. Решение было мотивировано инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. 17 апреля он сообщил, что молдавские власти объявили его «нежелательным лицом» в республике и отказали во въезде.

В Молдавии Минниханов должен был принять участие в конгрессе «Дружба народов», однако по прилете в Кишинев его не выпустили из самолета.

В российском МИДе инцидент с главой Татарстана назвали недружественным шагом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила уверенность, что подобный антироссийский курс не найдет поддержки в широких кругах общественности республики.