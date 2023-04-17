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МИД РФ расценил запрет Молдавии на въезд Минниханова как недружественный шаг

Захарова назвала отказ Молдавии во въезде главе Татарстана очередным недружественным шагом к РФ
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Россия в связи с объявлением властями Молдавии «нежелательным лицом» главы Татарстана Рустама Минниханова расценила это очередным недружественным шагом по отношению к стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 апреля.

«Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран», — следует из распространенного комментария дипломата на сайте ведомства.

Захарова выразила уверенность, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии. В МИДе вместе с тем призвали Кишинев не препятствовать развитию межрегиональных связей с Россией.

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Ранее в этот день Минниханов сообщил, что его объявили «нежелательным лицом» в Молдавии и отказали во въезде в страну. По словам главы Татарстана, он направлялся в Молдавию, чтобы принять участие в конгрессе «Дружба народов» в городе Комрат. Однако его не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева, после чего Минниханову пришлось улететь обратно.

Ранее, 22 марта, Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) заблокировала пять сайтов агентства Sputnik, объяснив это распространением ложной информации в сфере, затрагивающей национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения.

До этого, в декабре прошлого года, Кишинев приостановил лицензию телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. Эти СМИ, по мнению властей Молдавии, якобы недобросовестно освещали информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.

В ответ на это Захарова заявила, что такие действия являются актом политической цензуры. Она охарактеризовала решение молдавских властей как «циничное ущемление прав национальных меньшинств», а также потребовала от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему.

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