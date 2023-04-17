Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии

Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник, 17 апреля, рассказал информационному порталу Gagauznews, что его объявили «нежелательным лицом» в Молдавии и отказали во въезде в страну.

Минниханов направлялся в Молдавию, чтобы принять участие в конгрессе «Дружба народов» в городе Комрат. Однако его не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева, после чего главе Татарстана пришлось улететь обратно.

По словам политика, он совместно с кандидатом в главы Гагаузии, лидером движения «Народный союз Гагаузии» Виктором Петровым и депутатом молдавского парламента Александром Суходольским «наметили обширную совместную программу действий».

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе», — сказал он.

Ранее, 22 марта, Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась заблокировать пять сайтов агентства Sputnik.

До этого, в декабре 2022 года, Кишинев приостановил лицензию телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. Эти СМИ, по мнению властей Молдавии, якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.

30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. По ее словам, в стране происходят зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.